Atelier chants à danser

Tiers lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Dans le cadre du Carnaval d’Azun, découvrez les chants du Carnaval en occitan.

Inscriptions au 09 61 62 63 36 .

Tiers lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Azun Carnival, discover Carnival songs in Occitan.

L’événement Atelier chants à danser Aucun a été mis à jour le 2026-02-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65