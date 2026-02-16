Atelier chants à danser Tiers lieu d’Azun Aucun
Atelier chants à danser Tiers lieu d’Azun Aucun vendredi 27 mars 2026.
Atelier chants à danser
Tiers lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Dans le cadre du Carnaval d’Azun, découvrez les chants du Carnaval en occitan.
Inscriptions au 09 61 62 63 36 .
Tiers lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Azun Carnival, discover Carnival songs in Occitan.
L’événement Atelier chants à danser Aucun a été mis à jour le 2026-02-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65