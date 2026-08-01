Informations pratiques

Berrien

Atelier, Chants, corps, impro, rythme vocal à Ooh Coeur des Sens à Goassalec à Berrien.

Lieu-dit Goassalec Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Cécile Carcauzon, chanteuse et percussionniste

Explorer le rythme musical comme battement, souffle et coeur de la musique à travers chant, corps en mouvement, improvisation, ensemble et en solo.

Suivi d’un concert le soir à l’Autre Rive ou vous pourrez accompagner Cécile sur quelques chansons de son solo, aux ambiances métissées, avec des accents de samba, ou d’ambiance des îles, aux rythmes joyeux et endiablés. .

Lieu-dit Goassalec Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 6 65 42 31 70

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English :

L’événement Atelier, Chants, corps, impro, rythme vocal à Ooh Coeur des Sens à Goassalec à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-08-07 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ