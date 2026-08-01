Atelier, Chants, corps, impro, rythme vocal à Ooh Coeur des Sens à Goassalec à Berrien. Berrien
jeudi 13 août 2026 · Berrien
Informations pratiques
Berrien
Atelier, Chants, corps, impro, rythme vocal à Ooh Coeur des Sens à Goassalec à Berrien.
Lieu-dit Goassalec Berrien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Cécile Carcauzon, chanteuse et percussionniste
Explorer le rythme musical comme battement, souffle et coeur de la musique à travers chant, corps en mouvement, improvisation, ensemble et en solo.
Suivi d’un concert le soir à l’Autre Rive ou vous pourrez accompagner Cécile sur quelques chansons de son solo, aux ambiances métissées, avec des accents de samba, ou d’ambiance des îles, aux rythmes joyeux et endiablés. .
Lieu-dit Goassalec Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 6 65 42 31 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier, Chants, corps, impro, rythme vocal à Ooh Coeur des Sens à Goassalec à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-08-07 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ
À voir aussi à Berrien (Finistère)
- Balade contée Arts et Musicontes à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien 12 août 2026
- Concert Cil.C chants du Monde à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien 13 août 2026
- Duo Chants du Monde à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien 14 août 2026
- Concert OYNA ! Echos de BalkAnatolie à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien 18 août 2026