Concert Cil.C chants du Monde à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien
jeudi 13 août 2026 · Berrien
Informations pratiques
Berrien
Concert Cil.C chants du Monde à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.
Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Voyage à travers des chants du monde ensoleillés et rythmés.
Remix, impros, imaginaires, bonne humeur, fantaisies… parsemés de boucles et de détours, et peut-être de vos voix si l’humeur vous y pousse ?
Concert sans réservation , participation libre.
Ce concert fait suite de l’atelier au jardin Rythme Vocal de OoH ! AU COEUR DES SENS .
Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Cil.C chants du Monde à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-07-07 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ