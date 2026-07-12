Informations pratiques

Berrien

Concert Cil.C chants du Monde à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Voyage à travers des chants du monde ensoleillés et rythmés.

Remix, impros, imaginaires, bonne humeur, fantaisies… parsemés de boucles et de détours, et peut-être de vos voix si l’humeur vous y pousse ?

Concert sans réservation , participation libre.

Ce concert fait suite de l’atelier au jardin Rythme Vocal de OoH ! AU COEUR DES SENS .

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05

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English :

L’événement Concert Cil.C chants du Monde à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-07-07 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ