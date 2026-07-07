Informations pratiques

Berrien

La Valise Duo violon-accordéon-voix à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Arrivant tout droit de Belgique, La Valise , un duo féminin violon-accordéon voix, sera en Bretagne cet été et c’est à l’Autre Rive que vous pourrez découvrir le dernier album 100% compositions originales qui s’intitule Inside , et est entièrement réalisé avec intelligence artisanale !

Pour découvrir en son et en images lavalisemusic.com

Rémunération libre Sans réservation .

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05

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English :

L’événement La Valise Duo violon-accordéon-voix à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-07-07 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ