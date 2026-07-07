La Valise Duo violon-accordéon-voix à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien
vendredi 7 août 2026 · Berrien
Informations pratiques
Berrien
La Valise Duo violon-accordéon-voix à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.
Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Arrivant tout droit de Belgique, La Valise , un duo féminin violon-accordéon voix, sera en Bretagne cet été et c’est à l’Autre Rive que vous pourrez découvrir le dernier album 100% compositions originales qui s’intitule Inside , et est entièrement réalisé avec intelligence artisanale !
Pour découvrir en son et en images lavalisemusic.com
Rémunération libre Sans réservation .
Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05
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English :
L’événement La Valise Duo violon-accordéon-voix à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-07-07 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ
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