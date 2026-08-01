Voyage Vocal en groupe POYFUNNY à Ooh Coeur des sens à Goassalec à Berrien. Berrien
samedi 8 août 2026 · Berrien
Informations pratiques
Berrien
Voyage Vocal en groupe POYFUNNY à Ooh Coeur des sens à Goassalec à Berrien.
Berrien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 17:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Marie Zinnen et Fanny Vadjaraganian chanteuses (groupe la Valise)
Venues directement de Belgique ces 2 chanteuses proposent une exploration joyeuse de chants du monde, pour vivre le plaisir de chanter ensemble.
(concert au café librairie l’Autre Rive, à Berrien, la veille, le 7 août)
Voir leur site internet
La Valise Ethnofolk duo .
Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 6 65 42 31 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Voyage Vocal en groupe POYFUNNY à Ooh Coeur des sens à Goassalec à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-07-31 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ
À voir aussi à Berrien (Finistère)
- Conférence Serge Marzin, artiste-graveur à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien 4 août 2026
- La Valise Duo violon-accordéon-voix à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien 7 août 2026
- Concert Cil.C chants du Monde à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien 13 août 2026
- Duo Chants du Monde à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien 14 août 2026
- Concert OYNA ! Echos de BalkAnatolie à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien 18 août 2026