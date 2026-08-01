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AGENDA · Berrien

Voyage Vocal en groupe POYFUNNY à Ooh Coeur des sens à Goassalec à Berrien. Berrien

samedi 8 août 2026 · Berrien

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
29690 Berrien
Département
Finistère
Tarif

Berrien

Voyage Vocal en groupe POYFUNNY à Ooh Coeur des sens à Goassalec à Berrien.

Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Marie Zinnen et Fanny Vadjaraganian chanteuses (groupe la Valise)
Venues directement de Belgique ces 2 chanteuses proposent une exploration joyeuse de chants du monde, pour vivre le plaisir de chanter ensemble.
(concert au café librairie l’Autre Rive, à Berrien, la veille, le 7 août)
Voir leur site internet
La Valise Ethnofolk duo   .

Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 6 65 42 31 70 

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English :

L’événement Voyage Vocal en groupe POYFUNNY à Ooh Coeur des sens à Goassalec à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-07-31 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ

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