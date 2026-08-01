Informations pratiques

Berrien

Voyage Vocal en groupe POYFUNNY à Ooh Coeur des sens à Goassalec à Berrien.

Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Marie Zinnen et Fanny Vadjaraganian chanteuses (groupe la Valise)

Venues directement de Belgique ces 2 chanteuses proposent une exploration joyeuse de chants du monde, pour vivre le plaisir de chanter ensemble.

(concert au café librairie l’Autre Rive, à Berrien, la veille, le 7 août)

Voir leur site internet

La Valise Ethnofolk duo .

Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 6 65 42 31 70

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English :

L’événement Voyage Vocal en groupe POYFUNNY à Ooh Coeur des sens à Goassalec à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-07-31 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ