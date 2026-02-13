Atelier Chocolat Maison des Métiers d’Art Douains

Atelier Chocolat

Maison des Métiers d'Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 16:30:00

2026-04-04

Après s’être formé à la Maison Lenôtre, Bastien entame un parcours à la manière des Compagnons du devoir à travers l’Europe.

En 2017, Bastien devient formateur en Chocolatierie-Confiserie à Paris. Puis, en en 2021, il fonde Babzacao, avec la volonté de proposer un chocolat différent tant dans sa production que dans sa consommation et dans le respect de l’environnement, de la santé et de l’humain.

L’artisan-chocolatier s’installe en bords de Seine à Vernon. Depuis plus de 3 ans, il confectionne à la main ses chocolats, à partir d’un cacao sourcé équitablement, issu d’une filière durable, en le travaillant avec des matières premières brutes et de qualité.

Pour cet Atelier dont on peut déjà sentir l’odeur irrésistible du chocolat fondu sera sur le thème de pâques.

Bastien de Babzacao introduira cette séance par la transmission de son savoir de Maître Chocolatier sur l’origine du chocolat et vous fera une démonstration de broyage de fèves et du tempérage du chocolat.

Ensuite, ce sera le moment de la mise en pratique. Chaque participant réalisera des mendiants et des rochers à l’aide des ingrédients de son choix puis viendra le moment du moulage d’œufs de pâques. Chacun pourra ensuite garnir, coller, décorer et emballer son œuf de pâques personnalisé.

Pour finir cette expérience du chocolat, nous vous proposons de rejoindre la collaboratrice de Bastien qui vous attendra à l’Épicerie GVRNY pour une dégustation.

Public À partir de 8 ans accompagné d’un adulte et 12 ans seul. .

Maison des Métiers d'Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie

