ATELIER CINÉMA ADOS – Effets spéciaux Cinéma du TNB Rennes
ATELIER CINÉMA ADOS – Effets spéciaux Cinéma du TNB Rennes mercredi 8 juillet 2026.
ATELIER CINÉMA ADOS – Effets spéciaux Cinéma du TNB Rennes 8 et 9 juillet Ille-et-Vilaine
100€ pour les 2 jours Prise en charge APRAS possible ; paiement en 3 fois maximum.
Un atelier de 2 jours, pour les 12 ans et plus, pour découvrir que le cinéma ce n’est que du « faux » et des effets
EFFETS SPÉCIAUX !
Le Cinéma du TNB, en partenariat avec l’association Artefackt, propose un atelier autour des effets spéciaux.
Venez découvrir durant 2 jours la magie du cinéma en vous familiarisant avec les pratiques d’aujourd’hui et d’hier, comme le fond vert, le reverse, la rotoscopie, ou l’apparition-disparition à la manière de Méliès au tout début du cinéma.
Au TNB, de 10h à 16h
Places limitées
(repas à prévoir pour la pause du midi dans les locaux du TNB)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-08T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T16:00:00.000+02:00
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02 99 31 12 31
Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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