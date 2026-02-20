Atelier Cirque Playtime avec Petit Travers Manège Reims
Atelier Cirque Playtime avec Petit Travers
Manège 2 Boulevard du Général Leclerc Reims Marne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Tout public
Chaque mois, plongez dans l’univers d’un artiste le temps d’un atelier ludique et convivial.
Avec le Collectif Petit Travers, pionnier du jonglage contemporain, deux artistes vous invitent à manipuler les balles, à créer vos propres trajectoires et à jouer ensemble. Dans cet espace où mouvement et rythme se rencontrent, les balles deviennent autant d’objets qui relient les corps, dessinent l’espace et donnent vie à la poésie du jonglage. .
Manège 2 Boulevard du Général Leclerc Reims 51100 Marne Grand Est
English : Atelier Cirque Playtime avec Petit Travers
