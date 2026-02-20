Atelier Cirque Playtime avec Petit Travers Manège Reims

Atelier Cirque Playtime avec Petit Travers

Manège 2 Boulevard du Général Leclerc Reims Marne

Tarif : 3 EUR

2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Tout public

Chaque mois, plongez dans l’univers d’un artiste le temps d’un atelier ludique et convivial.

Avec le Collectif Petit Travers, pionnier du jonglage contemporain, deux artistes vous invitent à manipuler les balles, à créer vos propres trajectoires et à jouer ensemble. Dans cet espace où mouvement et rythme se rencontrent, les balles deviennent autant d’objets qui relient les corps, dessinent l’espace et donnent vie à la poésie du jonglage. .

