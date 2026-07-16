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Atelier cirque, Quartier Grimau, Saint-Étienne-du-Rouvray

mercredi 26 août 2026 · Quartier Grimau · Saint-Étienne-du-Rouvray

Atelier cirque, Quartier Grimau, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Quartier Grimau
Adresse
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Ville
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Département
Seine-Maritime
Tarif
Gratuit - Parents-enfants. Sur réservation

Atelier cirque Mercredi 26 août, 13h30 Quartier Grimau Seine-Maritime

Gratuit – Parents-enfants. Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T13:30:00+02:00 – 2026-08-26T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T13:30:00+02:00 – 2026-08-26T16:00:00+02:00

Quartier Grimau 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 58 34 91 »}]
Découverte du cirque grâce à plusieurs ateliers.

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