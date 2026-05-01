Atelier cirque Sauméjan
Atelier cirque Sauméjan dimanche 10 mai 2026.
Sauméjan
Atelier cirque
L’Airial Sauméjan Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:30:00
fin : 2026-05-10 12:30:00
Date(s) :
2026-05-10
Venez vous initier aux arts du cirque. Duos parent-enfant
9h30 ateliers circo-motricité (de 18 mois à 3 ans)
10h45 portés acrobatiques (+ de 4 ans) .
L’Airial Sauméjan 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com
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English : Atelier cirque
L’événement Atelier cirque Sauméjan a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne