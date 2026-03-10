Atelier Cirqu’en Famille salle des fêtes Cervon

Atelier Cirqu’en Famille

salle des fêtes Mille Club Cervon Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 12:00:00

fin : 2026-07-05 17:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Venez vivre une journée extraordinaire dédiée au cirque en famille. Cet événement est ouvert à tous les habitants du territoire en familles ou pas, et offre des moments de plaisir et de découverte pour petits et grands.

Déroulement de la journée

12h00 13h00 Repas Partagé La journée débutera par un repas convivial de type auberge espagnole . Chacun est invité à apporter un plat à partager avec les autres participants. Pour que nous puissions organiser au mieux ce repas, merci d’indiquer ce que vous souhaitez amener. Ce sera un moment parfait pour échanger, faire connaissance et découvrir de nouvelles saveurs.

14h00 16h00 Atelier Cirque en Famille À partir de 14h, plongez dans l’univers du cirque avec un atelier spécialement conçu pour les familles. Que vous soyez novice ou déjà un peu acrobate, cet atelier est l’occasion idéale de passer un moment unique avec vos enfants, en dehors du quotidien. Équilibre, jonglage, acrobaties, il y en aura pour tous les goûts !

16h00 Goûter La journée se terminera en douceur avec un goûter offert à tous les participants. Un moment pour reprendre des forces et continuer les discussions entamées durant la journée.

Objectifs de l’événement

Créer du lien et favoriser les rencontres Cette journée vise à permettre aux participants de se rencontrer et de créer des liens. Les parents pourront discuter et échanger avec d’autres parents, partager des expériences et des conseils dans une ambiance détendue et conviviale.

Partager un moment parent-enfant hors du quotidien Grâce aux ateliers de cirque, les familles pourront partager des moments uniques et ludiques, loin des obligations du quotidien. Une opportunité pour les parents et les enfants de s’amuser ensemble et de renforcer leurs liens. .

salle des fêtes Mille Club Cervon 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 52 87 96 bazarrural.contact@gmail.com

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English : Atelier Cirqu’en Famille

L’événement Atelier Cirqu’en Famille Cervon a été mis à jour le 2026-03-10 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)