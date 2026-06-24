Atelier Clair-Obscur animé par Jos Van de Ven Pôle artistique de l’Etang Neuf Saint-Connan
Atelier Clair-Obscur animé par Jos Van de Ven Pôle artistique de l’Etang Neuf Saint-Connan vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Connan
Atelier Clair-Obscur animé par Jos Van de Ven
Pôle artistique de l’Etang Neuf Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Jos Van de Ven vous initie aux anciennes techniques hollandaises pour des natures mortes revisitées.
Org. Pôle artistique de l’Etang Neuf .
Pôle artistique de l’Etang Neuf Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66
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L’événement Atelier Clair-Obscur animé par Jos Van de Ven Saint-Connan a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh