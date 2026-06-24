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Atelier Clair-Obscur animé par Jos Van de Ven Pôle artistique de l’Etang Neuf Saint-Connan

Atelier Clair-Obscur animé par Jos Van de Ven Pôle artistique de l’Etang Neuf Saint-Connan vendredi 24 juillet 2026.

Lieu
Pôle artistique de l'Etang Neuf
Adresse
Lieu-dit L'Étang Neuf
Ville
22480 Saint-Connan
Département
Côtes-d'Armor
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Saint-Connan

Atelier Clair-Obscur animé par Jos Van de Ven

Pôle artistique de l’Etang Neuf Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Jos Van de Ven vous initie aux anciennes techniques hollandaises pour des natures mortes revisitées.

Org. Pôle artistique de l’Etang Neuf   .

Pôle artistique de l’Etang Neuf Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66 

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English :

L’événement Atelier Clair-Obscur animé par Jos Van de Ven Saint-Connan a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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