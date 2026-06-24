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Stage d’été de calligraphie chinoise et peinture Pôle artistique de l’Etang Neuf Saint-Connan

Stage d’été de calligraphie chinoise et peinture Pôle artistique de l’Etang Neuf Saint-Connan mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
Pôle artistique de l'Etang Neuf
Adresse
Lieu-dit L'Étang Neuf
Ville
22480 Saint-Connan
Département
Côtes-d'Armor
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Saint-Connan

Stage d’été de calligraphie chinoise et peinture

Pôle artistique de l’Etang Neuf Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-29

Sophie Deliss propose la découverte des différents styles et techniques de la calligraphie et de la peinture chinoise.

Stage sur 3 jours.

Org. Pôle artistique de l’Etang Neuf   .

Pôle artistique de l’Etang Neuf Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66 

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English :

L’événement Stage d’été de calligraphie chinoise et peinture Saint-Connan a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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