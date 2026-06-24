Stage d’été de calligraphie chinoise et peinture Pôle artistique de l’Etang Neuf Saint-Connan
Stage d’été de calligraphie chinoise et peinture Pôle artistique de l’Etang Neuf Saint-Connan mercredi 29 juillet 2026.
Saint-Connan
Stage d’été de calligraphie chinoise et peinture
Pôle artistique de l’Etang Neuf Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-29
Sophie Deliss propose la découverte des différents styles et techniques de la calligraphie et de la peinture chinoise.
Stage sur 3 jours.
Org. Pôle artistique de l’Etang Neuf .
Pôle artistique de l’Etang Neuf Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66
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English :
L’événement Stage d’été de calligraphie chinoise et peinture Saint-Connan a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh