Atelier co-réparation vélo, Centre Social Aimé Césaire, Montgeron

Atelier co-réparation vélo Samedi 2 mai, 14h00 Centre Social Aimé Césaire Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

Venez faire réviser votre vélo gratuitement et apprenez la mécanique de base. Vous serez épaulés par des membres d’une association cycliste locale. Les bons réflexes : nous vous apporterons également des conseils pour rouler à vélo en toute sécurité.

Gratuit-Accès Libre-Petits consommables (chambre à air, pâtin de frein…) fournis.

Centre Social Aimé Césaire 67 Rue Raymond Paumier, 91230 Montgeron Montgeron 91230 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « mobilites@vyvs.fr »}]

Organisation: Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine & ProVélo² .