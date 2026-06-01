Atelier COCON Auto-Massage à Saint Germain d’Ectot Saint Germain d’Ectot Aurseulles

Aurseulles

Atelier COCON Auto-Massage à Saint Germain d’Ectot

Saint Germain d’Ectot 24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 11:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Cocon de juin, chaque dernier mercredi du mois, les bénévoles du café ou notre médiatrice proposent un nouveau rendez-vous convivial pour les familles. Les activités proposées varient selon les propositions et envies du moment.

Pour ce mois de juin, Véronique Hamon revient pour vous transmettre des techniques d’auto-massage ! Partagez un moment complice pour apprendre à vous détendre ensemble grâce à des gestes simples et ludiques. Un atelier doux et amusant, pour une soirée zen et un sommeil paisible.

Les enfants participants doivent être âgés de 18 mois minimum.

Places limitées à 10 personnes premiers arrivés, premiers servis.

Pensez à vous munir d’un tapis type tapis de yoga ainsi qu’un plaid et une tenue confortable.

Sans réservation. .

Saint Germain d’Ectot 24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles 14240 Calvados Normandie +33 2 31 96 61 45 mediation@le-doc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier COCON Auto-Massage à Saint Germain d’Ectot

L’événement Atelier COCON Auto-Massage à Saint Germain d’Ectot Aurseulles a été mis à jour le 2026-06-05 par Calvados Attractivité