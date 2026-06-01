Atelier COCON Auto-Massage à Saint Germain d’Ectot Saint Germain d’Ectot Aurseulles
Atelier COCON Auto-Massage à Saint Germain d’Ectot Saint Germain d’Ectot Aurseulles mercredi 24 juin 2026.
Aurseulles
Atelier COCON Auto-Massage à Saint Germain d’Ectot
Saint Germain d’Ectot 24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 11:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Cocon de juin, chaque dernier mercredi du mois, les bénévoles du café ou notre médiatrice proposent un nouveau rendez-vous convivial pour les familles. Les activités proposées varient selon les propositions et envies du moment.
Pour ce mois de juin, Véronique Hamon revient pour vous transmettre des techniques d’auto-massage ! Partagez un moment complice pour apprendre à vous détendre ensemble grâce à des gestes simples et ludiques. Un atelier doux et amusant, pour une soirée zen et un sommeil paisible.
Les enfants participants doivent être âgés de 18 mois minimum.
Places limitées à 10 personnes premiers arrivés, premiers servis.
Pensez à vous munir d’un tapis type tapis de yoga ainsi qu’un plaid et une tenue confortable.
Sans réservation. .
Saint Germain d’Ectot 24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles 14240 Calvados Normandie +33 2 31 96 61 45 mediation@le-doc.fr
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English : Atelier COCON Auto-Massage à Saint Germain d’Ectot
L’événement Atelier COCON Auto-Massage à Saint Germain d’Ectot Aurseulles a été mis à jour le 2026-06-05 par Calvados Attractivité