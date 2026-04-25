Atelier collage à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Cour-Maugis sur Huisne

Atelier collage à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 16:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Avec Nadja.

Réalisation à 4 mains parents-enfants sur le thème L’art comme langage des émotions .

À partir de 6 ans. Sur inscription. Participation libre.

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

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English : Atelier collage à l’Escarbille

L’événement Atelier collage à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-04-20 par OT CdC Coeur du Perche