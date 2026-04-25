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Musiques du Monde à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Musiques du Monde à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Boissy-Maugis

Adresse : 121 Rue du Perche

Ville : 61110 Cour-Maugis sur Huisne

Département : Orne

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Cour-Maugis sur Huisne

Musiques du Monde à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Odeia Ils s’approprient tous les répertoires du monde et toutes les larmes qui font pleurer ou rire, qui libèrent ou rassemblent.

Participation libre.

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis.   .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie   lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

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English : Musiques du Monde à l’Escarbille

L’événement Musiques du Monde à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-04-20 par OT CdC Coeur du Perche

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