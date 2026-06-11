Atelier modelage Atelier Boissy Cour-Maugis sur Huisne
Atelier modelage Atelier Boissy Cour-Maugis sur Huisne jeudi 23 juillet 2026.
Cour-Maugis sur Huisne
Atelier modelage
Atelier Boissy 3367 Route de Bizou Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-23
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-23
Création d’une tête en argile.
Stage animé par Marine Alice Le Du, artiste.
Pratique à l’ Atelier Boissy, réservation sur www.atelier-boissy.com, informations au 06 82 92 76 47. .
Atelier Boissy 3367 Route de Bizou Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier modelage
L’événement Atelier modelage Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT CdC Coeur du Perche
À voir aussi à Cour-Maugis sur Huisne (Orne)
- Exposition au Château de Maison-Maugis Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne 20 juin 2026
- L’Escarbille fête ses 4 ans ! Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne 20 juin 2026
- English Conversation à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne 24 juin 2026
- Atelier tricot à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne 27 juin 2026
- Vide-greniers Le Bourg Cour-Maugis sur Huisne 5 juillet 2026