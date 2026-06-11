Atelier modelage Atelier Boissy Cour-Maugis sur Huisne

Cour-Maugis sur Huisne

Atelier modelage

Atelier Boissy 3367 Route de Bizou Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-23

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-23

Création d’une tête en argile.

Stage animé par Marine Alice Le Du, artiste.

Pratique à l’ Atelier Boissy, réservation sur www.atelier-boissy.com, informations au 06 82 92 76 47. .

Atelier Boissy 3367 Route de Bizou Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie

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English : Atelier modelage

L’événement Atelier modelage Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT CdC Coeur du Perche