Apéro-Concert à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Informations pratiques

Cour-Maugis sur Huisne

Apéro-Concert à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Apéro-Concert avec Winner Team. Accordéon-clarinette.

Le duo revisite en acoustique et avec inventivité les standards où se mêlent jazz, musique du monde, klezmer, swing, tango, chanson française, heavy metal…

Participation libre.

Pratique au Café associatif l’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

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English : Apéro-Concert à l’Escarbille

L’événement Apéro-Concert à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-07-06 par OT CdC Coeur du Perche