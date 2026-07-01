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AGENDA · Cour-Maugis sur Huisne

Apéro-Concert à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

samedi 25 juillet 2026 · Boissy-Maugis · Cour-Maugis sur Huisne

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Boissy-Maugis
Adresse
121 Rue du Perche
Ville
61110 Cour-Maugis sur Huisne
Département
Orne
Tarif

Cour-Maugis sur Huisne

Apéro-Concert à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Apéro-Concert avec Winner Team. Accordéon-clarinette.

Le duo revisite en acoustique et avec inventivité les standards où se mêlent jazz, musique du monde, klezmer, swing, tango, chanson française, heavy metal…

Participation libre.

Pratique au Café associatif l’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis.   .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie   lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

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English : Apéro-Concert à l’Escarbille

L’événement Apéro-Concert à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-07-06 par OT CdC Coeur du Perche

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