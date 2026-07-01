Apéro-Concert à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
samedi 25 juillet 2026 · Boissy-Maugis · Cour-Maugis sur Huisne
Informations pratiques
Cour-Maugis sur Huisne
Apéro-Concert à l’Escarbille
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Apéro-Concert avec Winner Team. Accordéon-clarinette.
Le duo revisite en acoustique et avec inventivité les standards où se mêlent jazz, musique du monde, klezmer, swing, tango, chanson française, heavy metal…
Participation libre.
Pratique au Café associatif l’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
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English : Apéro-Concert à l’Escarbille
L’événement Apéro-Concert à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-07-06 par OT CdC Coeur du Perche
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