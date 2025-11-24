Concert du quatuor Leonkoro Saison musicale du Pont des Arts Maison Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Concert du quatuor Leonkoro Saison musicale du Pont des Arts

L’association Le Pont des Arts accueillera le quatuor Leonkoro dans des œuvres de Purcell, Mendelssohn et Schubert.

Pratique en l’église de Maison-Maugis, billetterie à l’Office de Tourisme Coeur du Perche 22 rue Marcel Louvel à Rémalard. .

