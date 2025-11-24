Concert du quatuor Leonkoro Saison musicale du Pont des Arts Maison Maugis Cour-Maugis sur Huisne
Concert du quatuor Leonkoro Saison musicale du Pont des Arts Maison Maugis Cour-Maugis sur Huisne samedi 22 août 2026.
Concert du quatuor Leonkoro Saison musicale du Pont des Arts
Maison Maugis Eglise Cour-Maugis sur Huisne Orne
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22
2026-08-22
L’association Le Pont des Arts accueillera le quatuor Leonkoro dans des œuvres de Purcell, Mendelssohn et Schubert.
Pratique en l’église de Maison-Maugis, billetterie à l’Office de Tourisme Coeur du Perche 22 rue Marcel Louvel à Rémalard. .
Maison Maugis Eglise Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94 tourisme@coeurduperche.fr
