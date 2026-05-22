L’Escarbille fête ses 4 ans ! Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
L’Escarbille fête ses 4 ans ! Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne samedi 20 juin 2026.
Cour-Maugis sur Huisne
L’Escarbille fête ses 4 ans !
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Au programme
– 16h Spectacle de Nicolas Deutsch Le secret de Garance
– 17h Inauguration de l’aire de jeux (derrière le café)
– 17h30 Spectacle de jonglage Rémy de Pontgouin
– 18h-23h Concert et Dj set avec Jerry Lease (Rock d’enfer), Disk Jockey Poney Club.
Petit restauration sur place (food trucks) & boissons.
Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
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English : L’Escarbille fête ses 4 ans !
L’événement L’Escarbille fête ses 4 ans ! Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-05-22 par OT CdC Coeur du Perche
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