Conférence-Concert à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Cour-Maugis sur Huisne

Conférence-Concert à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le clavecin.

Avec Clément Geoffroy de l’Escadron volant de la Reine.

Participation libre.

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

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English : Conférence-Concert à l’Escarbille

L’événement Conférence-Concert à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-04-20 par OT CdC Coeur du Perche