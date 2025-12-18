Vide-greniers Cour-Maugis sur Huisne
Vide-greniers Cour-Maugis sur Huisne dimanche 24 mai 2026.
Vide-greniers
Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne Orne
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
2026-05-24
Habituellement, près de 200 exposants viennent remplir les rues de Boissy-Maugis et les terrains aux alentours avec leurs bibelots, plantes et autres, pour le plus grand plaisir des chineurs.
Organisé par le comité des fêtes. .
Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 71 52
