Vide-greniers Cour-Maugis sur Huisne

Vide-greniers

Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne Orne

Début : 2026-05-24 06:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

2026-05-24

Habituellement, près de 200 exposants viennent remplir les rues de Boissy-Maugis et les terrains aux alentours avec leurs bibelots, plantes et autres, pour le plus grand plaisir des chineurs.

Organisé par le comité des fêtes. .

Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 71 52

English : Vide-greniers

