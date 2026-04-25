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English conversation à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

English conversation à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Boissy-Maugis

Adresse : 121 Rue du Perche

Ville : 61110 Cour-Maugis sur Huisne

Département : Orne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Cour-Maugis sur Huisne

English conversation à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 17:00:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

On progresse, on se trompe et on rigole avec nos amis anglophones !

Gratuit avec adhésion annuelle au café.

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis.   .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie   lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

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English : English conversation à l’Escarbille

L’événement English conversation à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-04-20 par OT CdC Coeur du Perche

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