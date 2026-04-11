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Récital piano-violon Saison musicale du Pont des Arts Maison Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Récital piano-violon Saison musicale du Pont des Arts Maison Maugis Cour-Maugis sur Huisne dimanche 2 août 2026.

Lieu : Maison Maugis

Adresse : Eglise

Ville : 61110 Cour-Maugis sur Huisne

Département : Orne

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Cour-Maugis sur Huisne

Récital piano-violon Saison musicale du Pont des Arts

Maison Maugis Eglise Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

L’association Le Pont des Arts accueillera Liya Petrova au violon & Jean-Frédéric Neuburger au piano, qui interpréteront des oeuvres de Beethoven et Franck.

Pratique en l’église de Maison-Maugis, billetterie à l’Office de Tourisme Coeur du Perche 22 rue Marcel Louvel à Rémalard.   .

Maison Maugis Eglise Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94  tourisme@coeurduperche.fr

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English : Récital piano-violon Saison musicale du Pont des Arts

L’événement Récital piano-violon Saison musicale du Pont des Arts Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-04-11 par OT CdC Coeur du Perche

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