Récital piano-violon Saison musicale du Pont des Arts Maison Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Cour-Maugis sur Huisne

Récital piano-violon Saison musicale du Pont des Arts

Maison Maugis Eglise Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 20:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

L’association Le Pont des Arts accueillera Liya Petrova au violon & Jean-Frédéric Neuburger au piano, qui interpréteront des oeuvres de Beethoven et Franck.

Pratique en l’église de Maison-Maugis, billetterie à l’Office de Tourisme Coeur du Perche 22 rue Marcel Louvel à Rémalard. .

Maison Maugis Eglise Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94 tourisme@coeurduperche.fr

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English : Récital piano-violon Saison musicale du Pont des Arts

L’événement Récital piano-violon Saison musicale du Pont des Arts Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-04-11 par OT CdC Coeur du Perche