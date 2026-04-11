Récital piano-violon Saison musicale du Pont des Arts Maison Maugis Cour-Maugis sur Huisne
Récital piano-violon Saison musicale du Pont des Arts Maison Maugis Cour-Maugis sur Huisne dimanche 2 août 2026.
Cour-Maugis sur Huisne
Récital piano-violon Saison musicale du Pont des Arts
Maison Maugis Eglise Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
L’association Le Pont des Arts accueillera Liya Petrova au violon & Jean-Frédéric Neuburger au piano, qui interpréteront des oeuvres de Beethoven et Franck.
Pratique en l’église de Maison-Maugis, billetterie à l’Office de Tourisme Coeur du Perche 22 rue Marcel Louvel à Rémalard. .
Maison Maugis Eglise Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94 tourisme@coeurduperche.fr
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English : Récital piano-violon Saison musicale du Pont des Arts
L’événement Récital piano-violon Saison musicale du Pont des Arts Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-04-11 par OT CdC Coeur du Perche
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