Exposition au Château de Maison-Maugis Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Cour-Maugis sur Huisne

Exposition au Château de Maison-Maugis

Maison-Maugis Château de Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Amateur d’art et de nature, amoureux de la Bretagne, du Perche et de Paris, Yvon Le Bozec soude à l’arc des formes diverses, des têtes expressives, des corps parfois torturés, des animaux joyeux, des monstres sympathiques. Pendant près de quarante ans, ce sculpteur passionné s’est livré corps et âme à son art préféré, la soudure à l’arc.

Yvon Le Bozec est du genre discret et il expose très rarement son travail.

Sous l’égide des Éditions du Contrefort, un beau livre photographique SOUDURES vient de paraître, il rassemble près d’une centaine d’œuvres d’Yvon Le Bozec, le texte est de Jean-François Rollin et les photographies de Pascal Barrier.

Pour la sortie de cet ouvrage, entouré de quelques unes de ses créations; l’artiste dédicacera son livre dans l’atelier botanique du château de Maison-Maugis. Ce sera l’occasion de découvrir ce lieu et d’échanger avec l’artiste, l’auteur et le photographe. .

Maison-Maugis Château de Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie bsaalburg@orange.fr

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English : Exposition au Château de Maison-Maugis

L’événement Exposition au Château de Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-05-22 par OT CdC Coeur du Perche