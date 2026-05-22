Chantier participatif à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Cour-Maugis sur Huisne

Chantier participatif à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Journée spéciale construction de la structure de jeux !

Encadrés par des professionnels, vous pourrez être utiles à une étape de cette magnifique construction !

Sur inscription par mail.

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

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English : Chantier participatif à l’Escarbille

L’événement Chantier participatif à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-05-22 par OT CdC Coeur du Perche