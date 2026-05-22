Atelier tricot à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
Atelier tricot à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne samedi 27 juin 2026.
Cour-Maugis sur Huisne
Atelier tricot à l’Escarbille
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Tous niveaux, Fabienne est là pour vous accompagner dans vos projets.
Gratuit avec adhésion annuelle au café. Adapté aux enfants.
Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
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English : Atelier tricot à l’Escarbille
L’événement Atelier tricot à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-05-22 par OT CdC Coeur du Perche
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