Atelier collage collectif avec Lilou à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Atelier collage collectif avec Lilou à l’Escarbille
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne
Début : 2026-03-14 16:00:00
fin : 2026-03-14 18:00:00
2026-03-14
Réalisation d’oeuvres en collage sur le thème de la musique.
N’oubliez pas vos ciseaux !
Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
