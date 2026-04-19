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ATELIER COLLAGE COLLECTIF Fontès

ATELIER COLLAGE COLLECTIF Fontès

ATELIER COLLAGE COLLECTIF Fontès mercredi 13 mai 2026.

Adresse : 1 Rue de l'Hôpital

Ville : 34320 Fontès

Département : Hérault

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Tarif :

Fontès

ATELIER COLLAGE COLLECTIF

1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Passé, présent, futur…
Venez exprimez vos rêves les plus fous grâce à l’art du collage !
Passé, présent, futur…
Venez exprimez vos rêves les plus fous grâce à l’art du collage!

Ouvert à tous, petits et grands !
Proposé par Roul’Contact.   .

1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99  roulcontact@terre-contact.com

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English : ATELIER COLLAGE COLLECTIF

Past, present, future…
Come and express your wildest dreams through the art of collage!

L’événement ATELIER COLLAGE COLLECTIF Fontès a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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