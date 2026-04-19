ATELIER COLLAGE COLLECTIF Fontès
ATELIER COLLAGE COLLECTIF Fontès mercredi 13 mai 2026.
Fontès
ATELIER COLLAGE COLLECTIF
1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Passé, présent, futur…
Venez exprimez vos rêves les plus fous grâce à l’art du collage !
Passé, présent, futur…
Venez exprimez vos rêves les plus fous grâce à l’art du collage!
Ouvert à tous, petits et grands !
Proposé par Roul’Contact. .
1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99 roulcontact@terre-contact.com
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English : ATELIER COLLAGE COLLECTIF
Past, present, future…
Come and express your wildest dreams through the art of collage!
L’événement ATELIER COLLAGE COLLECTIF Fontès a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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