Fontès

ATELIER COLLAGE COLLECTIF

1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Passé, présent, futur…

Venez exprimez vos rêves les plus fous grâce à l’art du collage !

Passé, présent, futur…

Venez exprimez vos rêves les plus fous grâce à l’art du collage!

Ouvert à tous, petits et grands !

Proposé par Roul’Contact. .

1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99 roulcontact@terre-contact.com

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English : ATELIER COLLAGE COLLECTIF

Past, present, future…

Come and express your wildest dreams through the art of collage!

L’événement ATELIER COLLAGE COLLECTIF Fontès a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS