Atelier collage « créez votre carte postale et votre éventail » Plages de Baud Rennes
Atelier collage « créez votre carte postale et votre éventail » Plages de Baud Rennes vendredi 31 juillet 2026.
Atelier collage « créez votre carte postale et votre éventail » Plages de Baud Rennes Vendredi 31 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Avec Retour chariot
Le collectif de graphistes Retour chariot vous invite à créer votre carte postale et votre éventail en papier. Choisissez, découpez et collez les éléments de l’affiche du festival pour repartir avec un souvenir unique de Transat en ville.
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Retour chariot est un collectif rennais de trois designeuses graphiques composé de Justine Herbel, Oriane Charvieux et Solène Brochard. Leur pratique s’articule autour du monde culturel et associatif, au travers de travaux de commandes, d’animation d’ateliers mais aussi d’interventions dans l’espace public. Le collectif est à l’origine de l’affiche de l’édition 2026 de Transat en ville.
Plus d’infos sur le festival Transat en ville : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-31T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-31T19:00:00.000+02:00
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Plages de Baud 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
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