Atelier collage L’histoire est à toi… Médiathèque Agon-Coutainville jeudi 16 juillet 2026.

Agon-Coutainville

Atelier collage L’histoire est à toi…

Médiathèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Atelier collage L’histoire est à toi… à la médiathèque. Dès 7 ans. Inscription obligatoire. .

Médiathèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 30 77

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English : Atelier collage L’histoire est à toi…

L’événement Atelier collage L’histoire est à toi… Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-17 par Coutances Tourisme