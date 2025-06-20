Atelier collages avec Charlotte Sjöstrand Place de la Porte de Rouen Honfleur

Honfleur

Atelier collages avec Charlotte Sjöstrand

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

ILLUSTRATRICE ET AUTRICE JEUNESSE

Dans un foisonnement de couleurs et de formes issues tout droit du répertoire féérique de l’enfance, l’artiste et illustratrice jeunesse Charlotte Sjöstrand nous émerveille par ses collages qui font sens.

À la suite du vernissage de son exposition, venez partager un moment de rencontre avec Charlotte Sjöstrand lors d’un atelier collage durant lequel elle expliquera son travail.

Autrice et illustratrice, Charlotte Sjöstrand publie pour la jeunesse depuis 2005, avec des albums, des recueils de contes et récemment l’illustration de romans ados. Elle est également directrice artistique collection Junior chez S-active, La Pomme qui Rit et elle enseigne le dessin et la peinture aux enfants et aux adultes au Havre. Son expérience de vie multiculturelle s’exprime à travers une œuvre à la fois très personnelle et diversifiée, avec également une activité de peintre.

Sur inscription et réservation .

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56

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English : Atelier collages avec Charlotte Sjöstrand

ILLUSTRATOR AND CHILDREN’S AUTHOR

L’événement Atelier collages avec Charlotte Sjöstrand Honfleur a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Honfleur-Beuzeville