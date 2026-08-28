Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

Atelier collectif Mémoire et logique

Rue de l’église Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 09:30:00

fin : 2026-12-03 11:30:00

Date(s) :

2026-10-01 2026-11-05 2026-12-03

Le centre socio culturel vous invite à un atelier collectif mémoire et logique . Dans le cadre des rencontres Bien être et bien vieillir . Activités pour les personnes de plus de 60 ans.

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Rue de l’église Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 52 29

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English :

The socio-cultural center invites you to a group workshop on Memory and Logic. This event is part of the Well-being and Aging Well series. Activities for people over 60.

L’événement Atelier collectif Mémoire et logique Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-28 par Royan Atlantique