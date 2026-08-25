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AGENDA · Meschers-sur-Gironde

Rencontre avec un écrivain Meschers-sur-Gironde

mercredi 9 septembre 2026 · Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
3 Rue du Breuil
Ville
17132 Meschers-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif

Meschers-sur-Gironde

Rencontre avec un écrivain

3 Rue du Breuil Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:00:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Rencontre avec Olivier Barbillon. Il a commencé par publier des légendes d’Oléron.
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3 Rue du Breuil Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   bibliotheque@meschers.fr

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English :

An interview with Olivier Barbillon. He began by publishing legends from Oléron.

L’événement Rencontre avec un écrivain Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-21 par Royan Atlantique

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