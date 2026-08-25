Rencontre avec un écrivain Meschers-sur-Gironde
mercredi 9 septembre 2026 · Meschers-sur-Gironde
Informations pratiques
Meschers-sur-Gironde
Rencontre avec un écrivain
3 Rue du Breuil Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Rencontre avec Olivier Barbillon. Il a commencé par publier des légendes d’Oléron.
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3 Rue du Breuil Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@meschers.fr
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English :
An interview with Olivier Barbillon. He began by publishing legends from Oléron.
L’événement Rencontre avec un écrivain Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-21 par Royan Atlantique
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