Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

Rencontre avec un écrivain

3 Rue du Breuil Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 10:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Rencontre avec Olivier Barbillon. Il a commencé par publier des légendes d’Oléron.

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3 Rue du Breuil Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@meschers.fr

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English :

An interview with Olivier Barbillon. He began by publishing legends from Oléron.

L’événement Rencontre avec un écrivain Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-21 par Royan Atlantique