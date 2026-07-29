CREA-Ciné-Culte Film Outsiders suivi d’un quiz sur les années 80′! Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

CREA-Ciné-Culte Film Outsiders suivi d’un quiz sur les années 80′!

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

15-25 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28 23:30:00

Date(s) :

2026-08-28

CREA-Ciné-Culte Film Outsiders suivi d’un quiz sur les années 80′!

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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

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English :

CREA-Cin%E9-Culte: Screening of Outsiders followed by a quiz on the ’80s!

L’événement CREA-Ciné-Culte Film Outsiders suivi d’un quiz sur les années 80′! Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-24 par Royan Atlantique