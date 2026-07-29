CREA-Ciné-Rencontre Film Nous l’orchestre suivi d’un échange avec Nadia Mediouni Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

CREA-Ciné-Rencontre Film Nous l’orchestre suivi d’un échange avec Nadia Mediouni

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:30:00

fin : 2026-07-30 22:30:00

Date(s) :

2026-07-30

CREA-Ciné-Rencontre Film Nous l’orchestre suivi d’un échange avec Nadia Mediouni, violoniste concertiste.

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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

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English :

CREA-Cin%E9-Rencontre: Screening of the film Nous l’orchestre, followed by a discussion with Nadia Mediouni, concert violinist.

L’événement CREA-Ciné-Rencontre Film Nous l’orchestre suivi d’un échange avec Nadia Mediouni Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-24 par Royan Atlantique