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CREA-Ciné-Rencontre Film Nous l’orchestre suivi d’un échange avec Nadia Mediouni Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

jeudi 30 juillet 2026 · Salle La Passerelle · Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle La Passerelle
Adresse
81 rue Paul Massy
Ville
17132 Meschers-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif
8 8 8

Meschers-sur-Gironde

CREA-Ciné-Rencontre Film Nous l’orchestre suivi d’un échange avec Nadia Mediouni

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30 22:30:00

Date(s) :
2026-07-30

CREA-Ciné-Rencontre Film Nous l’orchestre suivi d’un échange avec Nadia Mediouni, violoniste concertiste.
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98  contact@crea-sgd.org

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English :

CREA-Cin%E9-Rencontre: Screening of the film Nous l’orchestre, followed by a discussion with Nadia Mediouni, concert violinist.

L’événement CREA-Ciné-Rencontre Film Nous l’orchestre suivi d’un échange avec Nadia Mediouni Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-24 par Royan Atlantique

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