Meschers-sur-Gironde

Spectacle de rue Nos Eclaircies

rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 11:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Par la Cie K.L.

Jonglerie sur des airs d’accordéon, slam, et diffusion de prélèvements audios.

Voici en quelques mots un résumé de cette performance en solo, touchante, sur nos éclaircies de vie, les vôtres et les miennes…

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rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00

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English :

By Cie K.L.

Juggling to accordion tunes, slam, and broadcasting of audio samples.

Here, in a nutshell, is a summary of this touching solo performance about the lightning bolts of our lives, yours and mine…

L’événement Spectacle de rue Nos Eclaircies Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-15 par Royan Atlantique