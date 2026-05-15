Spectacle de rue Nos Eclaircies Meschers-sur-Gironde
Spectacle de rue Nos Eclaircies Meschers-sur-Gironde jeudi 30 juillet 2026.
Meschers-sur-Gironde
Spectacle de rue Nos Eclaircies
rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 11:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Par la Cie K.L.
Jonglerie sur des airs d’accordéon, slam, et diffusion de prélèvements audios.
Voici en quelques mots un résumé de cette performance en solo, touchante, sur nos éclaircies de vie, les vôtres et les miennes…
.
rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By Cie K.L.
Juggling to accordion tunes, slam, and broadcasting of audio samples.
Here, in a nutshell, is a summary of this touching solo performance about the lightning bolts of our lives, yours and mine…
L’événement Spectacle de rue Nos Eclaircies Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-15 par Royan Atlantique
À voir aussi à Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime)
- CREA Ciné Tea Time film The New West suivi d’un échange et d’une collation. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde 19 mai 2026
- CREA- Ciné-Débat Film TKT suivi d’un échange autour du harcèlement scolaire Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde 19 mai 2026
- Conférence artistique Frère, soeur, mère de star… Meschers-sur-Gironde 21 mai 2026
- Jazz aux Grottes #3 Meschers-sur-Gironde 22 mai 2026
- Fête du lien Meschers-sur-Gironde 23 mai 2026