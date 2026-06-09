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Exposition Meschers-sur-Gironde

Exposition Meschers-sur-Gironde samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Temple

Ville : 17132 Meschers-sur-Gironde

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Meschers-sur-Gironde

Exposition

Temple Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-19 18:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Exposition

Exposition au temple de Meschers des peintres, sculpteurs, aquarellistes, photographes, maquettistes qui présenteront leurs œuvres.
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Temple Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 58 62 43 

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English :

Exhibition

Painters, sculptors, watercolorists, photographers and model makers present their work at the Meschers temple.

L’événement Exposition Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique

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