Exposition Meschers-sur-Gironde
Exposition Meschers-sur-Gironde samedi 11 juillet 2026.
Meschers-sur-Gironde
Exposition
Temple Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-19 18:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Exposition
Exposition au temple de Meschers des peintres, sculpteurs, aquarellistes, photographes, maquettistes qui présenteront leurs œuvres.
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Temple Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 58 62 43
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English :
Exhibition
Painters, sculptors, watercolorists, photographers and model makers present their work at the Meschers temple.
L’événement Exposition Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique
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