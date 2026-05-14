Les déambulations non guidées aux Grottes du Régulus Grottes du Régulus Meschers-sur-Gironde
Les déambulations non guidées aux Grottes du Régulus Grottes du Régulus Meschers-sur-Gironde jeudi 9 juillet 2026.
Meschers-sur-Gironde
Les déambulations non guidées aux Grottes du Régulus
Grottes du Régulus 81 boulevard de la Falaise Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 4.1 – 4.1 – 4.1 EUR
Tarif réduit
à partir de 6 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-09
Idéal pour les familles !
Chaque jeudi soir de juillet-août, à la lumière déclinante du jour, le mystère s’installe…
.
Grottes du Régulus 81 boulevard de la Falaise Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 55 36 grottesduregulus@meschers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ideal for families!
Every Thursday evening in July and August, as daylight fades, mystery sets in…
L’événement Les déambulations non guidées aux Grottes du Régulus Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-14 par Royan Atlantique
À voir aussi à Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime)
- CREA Ciné Tea Time film The New West suivi d’un échange et d’une collation. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde 19 mai 2026
- CREA- Ciné-Débat Film TKT suivi d’un échange autour du harcèlement scolaire Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde 19 mai 2026
- Conférence artistique Frère, soeur, mère de star… Meschers-sur-Gironde 21 mai 2026
- Jazz aux Grottes #3 Meschers-sur-Gironde 22 mai 2026
- Fête du lien Meschers-sur-Gironde 23 mai 2026