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Les déambulations non guidées aux Grottes du Régulus Grottes du Régulus Meschers-sur-Gironde

Les déambulations non guidées aux Grottes du Régulus Grottes du Régulus Meschers-sur-Gironde jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Grottes du Régulus

Adresse : 81 boulevard de la Falaise

Ville : 17132 Meschers-sur-Gironde

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 4.1 4.1 4.1 Tarif réduit à partir de 6 ans

Meschers-sur-Gironde

Les déambulations non guidées aux Grottes du Régulus

Grottes du Régulus 81 boulevard de la Falaise Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 4.1 – 4.1 – 4.1 EUR

Tarif réduit
à partir de 6 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-07-09

Idéal pour les familles !
Chaque jeudi soir de juillet-août, à la lumière déclinante du jour, le mystère s’installe…
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Grottes du Régulus 81 boulevard de la Falaise Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 55 36  grottesduregulus@meschers.fr

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English :

Ideal for families!
Every Thursday evening in July and August, as daylight fades, mystery sets in…

L’événement Les déambulations non guidées aux Grottes du Régulus Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-14 par Royan Atlantique

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