Les déambulations non guidées aux Grottes du Régulus Grottes du Régulus Meschers-sur-Gironde

Meschers-sur-Gironde

Les déambulations non guidées aux Grottes du Régulus

Grottes du Régulus 81 boulevard de la Falaise Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 4.1 – 4.1 – 4.1 EUR

Tarif réduit

à partir de 6 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-09

Idéal pour les familles !

Chaque jeudi soir de juillet-août, à la lumière déclinante du jour, le mystère s’installe…

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Grottes du Régulus 81 boulevard de la Falaise Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 55 36 grottesduregulus@meschers.fr

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English :

Ideal for families!

Every Thursday evening in July and August, as daylight fades, mystery sets in…

L’événement Les déambulations non guidées aux Grottes du Régulus Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-14 par Royan Atlantique