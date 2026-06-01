Lecture à deux voix Les douceux du temps retrouvé Meschers-sur-Gironde

Meschers-sur-Gironde

Lecture à deux voix

Les douceux du temps retrouvé 41 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Soyez les bienvenus à Meschers, à la Biscuiterie Les Douceurs du Temps Retrouvé …

Et laissez-vous séduire par cette nouvelle lecture !



Extraits du Livre BETTY écrit par Tiffany McDaniel, lus à deux voix par la Cie Chemin des Plumes.

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Les douceux du temps retrouvé 41 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 18 28 63

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English :

Welcome to Meschers, to the Biscuiterie Les Douceurs du Temps Retrouvé …

And let yourself be seduced by this new reading!



Extracts from the book BETTY written by Tiffany McDaniel, read in two voices by Cie Chemin des Plumes.

L’événement Lecture à deux voix Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique