Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Lecture à deux voix Les douceux du temps retrouvé Meschers-sur-Gironde

Lecture à deux voix Les douceux du temps retrouvé Meschers-sur-Gironde samedi 27 juin 2026.

Lieu : Les douceux du temps retrouvé

Adresse : 41 rue Paul Massy

Ville : 17132 Meschers-sur-Gironde

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Meschers-sur-Gironde

Lecture à deux voix

Les douceux du temps retrouvé 41 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Soyez les bienvenus à Meschers, à la Biscuiterie Les Douceurs du Temps Retrouvé …
Et laissez-vous séduire par cette nouvelle lecture !

Extraits du Livre BETTY écrit par Tiffany McDaniel, lus à deux voix par la Cie Chemin des Plumes.
  .

Les douceux du temps retrouvé 41 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 18 28 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome to Meschers, to the Biscuiterie Les Douceurs du Temps Retrouvé …
And let yourself be seduced by this new reading!

Extracts from the book BETTY written by Tiffany McDaniel, read in two voices by Cie Chemin des Plumes.

L’événement Lecture à deux voix Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique

À voir aussi à Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime)