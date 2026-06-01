Lecture à deux voix Les douceux du temps retrouvé Meschers-sur-Gironde
Lecture à deux voix Les douceux du temps retrouvé Meschers-sur-Gironde samedi 27 juin 2026.
Meschers-sur-Gironde
Lecture à deux voix
Les douceux du temps retrouvé 41 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 19:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Soyez les bienvenus à Meschers, à la Biscuiterie Les Douceurs du Temps Retrouvé …
Et laissez-vous séduire par cette nouvelle lecture !
Extraits du Livre BETTY écrit par Tiffany McDaniel, lus à deux voix par la Cie Chemin des Plumes.
.
Les douceux du temps retrouvé 41 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 18 28 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Welcome to Meschers, to the Biscuiterie Les Douceurs du Temps Retrouvé …
And let yourself be seduced by this new reading!
Extracts from the book BETTY written by Tiffany McDaniel, read in two voices by Cie Chemin des Plumes.
L’événement Lecture à deux voix Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique
À voir aussi à Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime)
- Conférence rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 18 juin 2026
- Conférence artistique A la périphérie du fauvisme Rue paul massy Meschers-sur-Gironde 18 juin 2026
- Du sable dans le Ukulélé 2026 Meschers-sur-Gironde 26 juin 2026
- Randonnée gourmande Meschers-sur-Gironde 4 juillet 2026
- Art dans la rue Meschers-sur-Gironde 5 juillet 2026