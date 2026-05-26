Du sable dans le Ukulélé 2026 Meschers-sur-Gironde
Du sable dans le Ukulélé 2026 Meschers-sur-Gironde vendredi 26 juin 2026.
Meschers-sur-Gironde
Du sable dans le Ukulélé 2026
Plage des nonnes Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Programmation
3 soirées, 3 scènes, 16 artistes — les pieds dans le sable
Programme disponible sur le site internet.
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Plage des nonnes Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
Programming
3 evenings, 3 stages, 16 artists… feet in the sand!
Program available on the website.
L’événement Du sable dans le Ukulélé 2026 Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-26 par Royan Atlantique
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