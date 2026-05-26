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Du sable dans le Ukulélé 2026 Meschers-sur-Gironde

Du sable dans le Ukulélé 2026 Meschers-sur-Gironde vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Plage des nonnes

Ville : 17132 Meschers-sur-Gironde

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Meschers-sur-Gironde

Du sable dans le Ukulélé 2026

Plage des nonnes Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-26

Programmation

3 soirées, 3 scènes, 16 artistes — les pieds dans le sable
Programme disponible sur le site internet.
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Plage des nonnes Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English :

Programming

3 evenings, 3 stages, 16 artists… feet in the sand!
Program available on the website.

L’événement Du sable dans le Ukulélé 2026 Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-26 par Royan Atlantique

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