Meschers-sur-Gironde

Du sable dans le Ukulélé 2026

Plage des nonnes Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Programmation



3 soirées, 3 scènes, 16 artistes — les pieds dans le sable

Programme disponible sur le site internet.

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Plage des nonnes Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Programming



3 evenings, 3 stages, 16 artists… feet in the sand!

Program available on the website.

L’événement Du sable dans le Ukulélé 2026 Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-26 par Royan Atlantique