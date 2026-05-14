Meschers-sur-Gironde

Art dans la rue

place du tertre Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Découvrez les artistes de l’association Arts et Lumière et leurs créations devant l’Office de Tourisme et sur le parvis de la mairie chaque dimanche !

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place du tertre Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 58 62 43 artsmeschers@orange.fr

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English :

Discover the artists of the Arts et Lumière association and their creations in front of the Tourist Office and in front of the Town Hall every Sunday!

L’événement Art dans la rue Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-14 par Royan Atlantique