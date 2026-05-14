Art dans la rue Meschers-sur-Gironde
Art dans la rue Meschers-sur-Gironde dimanche 5 juillet 2026.
Meschers-sur-Gironde
Art dans la rue
place du tertre Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-08-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Découvrez les artistes de l’association Arts et Lumière et leurs créations devant l’Office de Tourisme et sur le parvis de la mairie chaque dimanche !
.
place du tertre Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 58 62 43 artsmeschers@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the artists of the Arts et Lumière association and their creations in front of the Tourist Office and in front of the Town Hall every Sunday!
L’événement Art dans la rue Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-14 par Royan Atlantique
À voir aussi à Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime)
- CREA Ciné Tea Time film The New West suivi d’un échange et d’une collation. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde 19 mai 2026
- CREA- Ciné-Débat Film TKT suivi d’un échange autour du harcèlement scolaire Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde 19 mai 2026
- Conférence artistique Frère, soeur, mère de star… Meschers-sur-Gironde 21 mai 2026
- Jazz aux Grottes #3 Meschers-sur-Gironde 22 mai 2026
- Fête du lien Meschers-sur-Gironde 23 mai 2026