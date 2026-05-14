Les Nocturnes des Passagers du Régulus Grottes du Régulus Meschers-sur-Gironde
Les Nocturnes des Passagers du Régulus Grottes du Régulus Meschers-sur-Gironde mardi 7 juillet 2026.
Meschers-sur-Gironde
Les Nocturnes des Passagers du Régulus
Grottes du Régulus 81 boulevard de la Falaise Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 10.2 – 10.2 – 10.2 EUR
6 à 15 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-09-01
Date(s) :
2026-07-07
Spectacle avec les Passagers du Régulus !
Chaque mardi soir de juillet-août, venez à la rencontre des plus célèbres troglodytes de Meschers en chair et en os ! Ils vous feront rire, danser, chanter et bien d’autres surprises encore.
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Grottes du Régulus 81 boulevard de la Falaise Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 55 36 grottesduregulus@meschers.fr
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English :
Show with Les Passagers du Régulus!
Every Tuesday evening in July and August, come and meet Meschers? most famous troglodytes in the flesh! They’ll make you laugh, dance, sing and more!
L’événement Les Nocturnes des Passagers du Régulus Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-14 par Royan Atlantique
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