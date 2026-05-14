Meschers-sur-Gironde

Théâtre plein air scènes de rue

Jardin de l’église Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 11:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-22

Scènes de Rue réunit une série de sketchs courts, ciselés comme des instantanés de rue, où l’humour se mêle à l’absurde, le burlesque au tragique, et la lucidité à la fantaisie.

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Jardin de l’église Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@compagnie-theatre-passion.fr

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English :

Scènes de Rue brings together a series of short sketches, chiseled like street snapshots, where humor mingles with the absurd, burlesque with tragedy, and lucidity with fantasy.

L’événement Théâtre plein air scènes de rue Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-14 par Royan Atlantique