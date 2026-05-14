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Concert d’ouverture de saison Meschers-sur-Gironde

Concert d’ouverture de saison Meschers-sur-Gironde samedi 11 juillet 2026.

Adresse : avenue du Port

Ville : 17132 Meschers-sur-Gironde

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Meschers-sur-Gironde

Concert d’ouverture de saison

avenue du Port Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Concert d’ouverture de saison avec à
20h30 1ère partie avec Uke@
Uke@ est un duo de ukulélé formé par Adrien Janiak et Charly Baruz,
  .

avenue du Port Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00 

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English :

Season opening concert with
8:30pm 1st part with Uke@
Uke@ is a ukulele duo formed by Adrien Janiak and Charly Baruz,

L’événement Concert d’ouverture de saison Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-14 par Royan Atlantique

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