Concert d’ouverture de saison Meschers-sur-Gironde
Concert d’ouverture de saison Meschers-sur-Gironde samedi 11 juillet 2026.
Meschers-sur-Gironde
Concert d’ouverture de saison
avenue du Port Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Concert d’ouverture de saison avec à
20h30 1ère partie avec Uke@
Uke@ est un duo de ukulélé formé par Adrien Janiak et Charly Baruz,
.
avenue du Port Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00
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English :
Season opening concert with
8:30pm 1st part with Uke@
Uke@ is a ukulele duo formed by Adrien Janiak and Charly Baruz,
L’événement Concert d’ouverture de saison Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-14 par Royan Atlantique
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