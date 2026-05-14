Meschers-sur-Gironde

Concert d’ouverture de saison

avenue du Port Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Concert d’ouverture de saison avec à

20h30 1ère partie avec Uke@

Uke@ est un duo de ukulélé formé par Adrien Janiak et Charly Baruz,

.

avenue du Port Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00

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English :

Season opening concert with

8:30pm 1st part with Uke@

Uke@ is a ukulele duo formed by Adrien Janiak and Charly Baruz,

L’événement Concert d’ouverture de saison Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-14 par Royan Atlantique