Meschers-sur-Gironde

Cérémonie du 14 juillet

Monument aux morts Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Commémoration et défilé de véhicules militaires, de pompiers avec la participation de la fanfare Adlibitum band.

Déambulation du monument aux morts au marché, clôture avec le verre de l’amitié.

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Monument aux morts Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00

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English :

Commemoration and parade of military and firefighting vehicles, with the Adlibitum band.

Stroll from the war memorial to the market, closing with a friendly drink.

L’événement Cérémonie du 14 juillet Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-14 par Royan Atlantique