34 ème brocante du centre socio culturel Meschers-sur-Gironde
34 ème brocante du centre socio culturel Meschers-sur-Gironde lundi 13 juillet 2026.
Meschers-sur-Gironde
34 ème brocante du centre socio culturel
avenue du Port Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:00:00
fin : 2026-07-13 17:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Le centre socio culturel organise sa 34 ème brocante, avec restauration sur place.
Exposants professionnels et particuliers.
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avenue du Port Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 52 29
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English :
The socio-cultural center organizes its 34th flea market, with on-site catering.
Professional and private exhibitors.
L’événement 34 ème brocante du centre socio culturel Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-28 par Royan Atlantique
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