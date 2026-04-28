Meschers-sur-Gironde

34 ème brocante du centre socio culturel

avenue du Port Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:00:00

fin : 2026-07-13 17:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Le centre socio culturel organise sa 34 ème brocante, avec restauration sur place.

Exposants professionnels et particuliers.

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avenue du Port Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 52 29

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English :

The socio-cultural center organizes its 34th flea market, with on-site catering.

Professional and private exhibitors.

L’événement 34 ème brocante du centre socio culturel Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-28 par Royan Atlantique