Meschers-sur-Gironde

Spectacle de rue Les Frangines Duguison

rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 11:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Duo clownesque, acrobatique, musical et interactif

Que ce serait-il passé si les personnages des contes avaient eu un vélo ?

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rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00

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English :

Clownish, acrobatic, musical and interactive duo

What would have happened if the fairytale characters had had bicycles?

L’événement Spectacle de rue Les Frangines Duguison Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-15 par Royan Atlantique