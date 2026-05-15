Meschers-sur-Gironde

Déambulation L’envolée fantastique

place de l’Eglise Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Par la Famille Pénichilline

L’envolée fantastique est un spectacle déambulatoire lumineux, interprété par 5 échassier-es.

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place de l’Eglise Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00

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English :

By Famille Pénichilline

L’envolée fantastique is a luminous wandering show performed by 5 stilt-walkers.

L’événement Déambulation L’envolée fantastique Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-15 par Royan Atlantique